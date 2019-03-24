Erdoğan: "Bu Ülkenin Teröre Bulaşmış Teröristlerle Yönetilmesine Müsaade Edemeyiz, Bunların Önünde...
41 dakika önce
Erdoğan: "Bu ülkenin teröre bulaşmış teröristlerle yönetilmesine müsaade edemeyiz, bunların önünde duracağız."
Erdoğan: "Bu ülkenin teröre bulaşmış teröristlerle yönetilmesine müsaade edemeyiz, bunların önünde duracağız."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:04 Kaynak: AA
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