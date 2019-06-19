Erdoğan: "Bu ülkenin ve milletin boş lafa, kendini olmadığı biri gibi göstermeye, halka karşı başka...
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Erdoğan: "Bu ülkenin ve milletin boş lafa, kendini olmadığı biri gibi göstermeye, halka karşı başka konuşup arkada başka işler yapmaya karnı toktur.
Erdoğan: "Bu ülkenin ve milletin boş lafa, kendini olmadığı biri gibi göstermeye, halka karşı başka konuşup arkada başka işler yapmaya karnı toktur."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:52 Kaynak: AA
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