Erdoğan: "Bu Ülkeyi Bölmeye Sizin Gücünüz Yetmez"
28 dakika önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda Kuzey Marmara Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:44 Kaynak: AA
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