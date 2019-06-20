Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu yalancıların eline İstanbul'u bırakmayalım"
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Erdoğan: "Bu yalancıların eline İstanbul'u bırakmayalım"

5 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla bir araya gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Doğan Spor Kompleksi bahçesinde Bahçelievler Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan:
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla bir araya gelmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Doğan Spor Kompleksi bahçesinde Bahçelievler Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrası vatandaşlarla sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:58 Kaynak: AA
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