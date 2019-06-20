Erdoğan: "Bu yalancıların eline İstanbul'u bırakmayalım"
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla bir araya gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Doğan Spor Kompleksi bahçesinde Bahçelievler Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla bir araya gelmesi
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Doğan Spor Kompleksi bahçesinde Bahçelievler Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrası vatandaşlarla sohbet etti.
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