Erdoğan: "Bu yıl 38 ilde daha millet bahçelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bu yıl 38 ilde daha millet bahçelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.' - Son Dakika

Erdoğan: "Bu yıl 38 ilde daha millet bahçelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz."

6 saat önce

Erdoğan: "Bu yıl 38 ilde daha millet bahçelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bu yıl 38 ilde daha millet bahçelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:36 Kaynak: AA
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