Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük beklentimiz var. Ülkemizi... - Son Dakika
Erdoğan: "Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük beklentimiz var. Ülkemizi...
6 saat önce
Erdoğan: "Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük beklentimiz var. Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:46 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük beklentimiz var. Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz"
Son Dakika Son dakika: Tayland'da silahlı saldırı! Asker ateş açtı: En az 12 ölü Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Shane Larkin'i vatandaşlığımıza aldık Babası tarafından öldürülen Şeyma'nın ağabeyi konuştu: İzlediği videodaki kızı Şeyma sanmış Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil