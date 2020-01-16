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Erdoğan: "Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 adet yurdu daha hizmete açıyoruz."
6 saat önce
Erdoğan: "Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 adet yurdu daha hizmete açıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 adet yurdu daha hizmete açıyoruz."
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