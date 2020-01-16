Erdoğan: "Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 adet yurdu daha hizmete açıyoruz." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 adet yurdu daha hizmete açıyoruz.' - Son Dakika

Erdoğan: "Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 adet yurdu daha hizmete açıyoruz."

6 saat önce

Erdoğan: "Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 adet yurdu daha hizmete açıyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 adet yurdu daha hizmete açıyoruz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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