Erdoğan: "Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı.

Erdoğan: "Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı.

Erdoğan: "Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı. Biz zaferin ve kaderin tek sahibinin Allah olduğuna inanarak yolumuza devam ediyoruz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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