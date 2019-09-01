Erdoğan: "Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı.
14 saat önce
Erdoğan: "Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:38 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı. Biz zaferin ve kaderin tek sahibinin Allah olduğuna inanarak yolumuza devam ediyoruz."
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