Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bu Yolda Önümüze İster Vesayet Güçleri, İster Darbeciler, İster Çapulcular, İster...

Erdoğan: "Bu Yolda Önümüze İster Vesayet Güçleri, İster Darbeciler, İster Çapulcular, İster...

41 dakika önce

Erdoğan: "Bu yolda önümüze ister vesayet güçleri, ister darbeciler, ister çapulcular, ister dünyanın en büyük güçleri çıksın hepsini tepeler geçeriz."

Erdoğan:
Erdoğan: "Bu yolda önümüze ister vesayet güçleri, ister darbeciler, ister çapulcular, ister dünyanın en büyük güçleri çıksın hepsini tepeler geçeriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:21 Kaynak: AA

Politika
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