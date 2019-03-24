Erdoğan: "Bu Zatın (Mansur Yavaş) Zaten Seçim Öncesi veya Sonrası Ne Olacağı Belli Değil. Ankara Şu...
1 saat önce
Erdoğan: "Bu zatın (Mansur Yavaş) zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda.
Erdoğan: "Bu zatın (Mansur Yavaş
) zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara
şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:50 Kaynak: AA
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