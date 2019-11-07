Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Budapeşte'de törenle karşılandı
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Erdoğan, Budapeşte'de törenle karşılandı

7 saat önce

Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orbán tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, Budapeşte'de törenle karşılandı, System.String[]

Türkiye- Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orbán tarafından resmi törenle karşılandı.


Macaristan, Türkiye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:44 Kaynak: DHA
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