Erdoğan, budapeşte'de törenle karşılandı
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Erdoğan, Budapeşte'de törenle karşılandıMacaristan, (DHA)- Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orbán tarafından resmi...
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:15 Kaynak: DHA
Erdoğan, Budapeşte'de törenle karşılandı
Macaristan, (DHA)- Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orbán tarafından resmi törenle karşılandı.
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