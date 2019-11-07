Son Dakika Haberleri: Erdoğan, budapeşte'de törenle karşılandı
Son Dakika Güncel Erdoğan, budapeşte'de törenle karşılandı

Erdoğan, budapeşte'de törenle karşılandı

6 saat önce

Erdoğan, Budapeşte'de törenle karşılandıMacaristan, (DHA)- Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orbán tarafından resmi...

Erdoğan, Budapeşte'de törenle karşılandı

Macaristan, (DHA)- Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orbán tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, budapeşte'de törenle karşılandı

DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:15 Kaynak: DHA
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