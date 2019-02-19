Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na Katılan Heyet Başkanları Onuruna Yemek Verdi -...

Erdoğan, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na Katılan Heyet Başkanları Onuruna Yemek Verdi -...

12 dakika önce

- Konuk bakan ve heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeği Programdan görüntüler Dinletiden detaylar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansına katılan konuk bakan ve heyet başkanları onuruna verdiği yemekte konuştu.

Erdoğan, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na Katılan Heyet Başkanları Onuruna Yemek Verdi -..., System.String[]
- Konuk bakan ve heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeği
Programdan görüntüler
Dinletiden detaylar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansına katılan konuk bakan ve heyet başkanları onuruna verdiği yemekte konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:47 Kaynak: AA

Türkiye, Çırağan Sarayı, Güncel
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