Erdoğan: "Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz."
17.02.2021 19:51
Erdoğan: "Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz.
Erdoğan: "Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz."
Son Dakika 5 sene önce Çaykur Rizespor'la FIFA'lık olan Mehdi Taremi, Porto formasıyla Juventus'u yıktı Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu 4 yaşındaki oğullarıyla birlikte evlerinde katledilen Tokkal ailesi son yolculuğuna uğurlandı Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu