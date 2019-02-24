Erdoğan: "Bugün 16'ncı İl Mitingimizi Gerçekleştiriyoruz.
1 saat önce
Erdoğan: "Bugün 16'ncı il mitingimizi gerçekleştiriyoruz.
Erdoğan: "Bugün 16'ncı il mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Millet 33 gün sonra sandığa gidecek. Beyler hala Ankara'da liste savaşı veriyor."
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:42 Kaynak: AA
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