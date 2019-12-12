Erdoğan: "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı... - Son Dakika

Erdoğan: "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı...

4 saat önce

Erdoğan: "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız."

Erdoğan:

Erdoğan: "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:34 Kaynak: AA
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