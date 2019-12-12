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Erdoğan: "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı...
4 saat önce
Erdoğan: "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız."
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız."
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