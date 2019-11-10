Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bugün Afrika'nın derinliklerinden Balkanların uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Bugün Afrika'nın derinliklerinden Balkanların uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının...

Erdoğan: "Bugün Afrika'nın derinliklerinden Balkanların uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının...

6 saat önce

Erdoğan: "Bugün Afrika'nın derinliklerinden Balkanların uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının neresine giderseniz gidin, derin bir muhabbetle karşılanıyorsanız, ortada sıkı sıkıya sahiplenilecek bir miras var demektir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bugün Afrika'nın derinliklerinden Balkanların uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının neresine giderseniz gidin, derin bir muhabbetle karşılanıyorsanız, ortada sıkı sıkıya sahiplenilecek bir miras var demektir."

Afrika, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:42 Kaynak: AA
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