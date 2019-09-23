Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bugün Amerika İslam Toplumu gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek sivil inisiyatif...
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Erdoğan: "Bugün Amerika İslam Toplumu gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek sivil inisiyatif...

1 saat önce

Erdoğan: "Bugün Amerika İslam Toplumu gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek sivil inisiyatif açısından, hepsinden önemlisi ahlaki ve söylem üstünlüğü bakımından 11 Eylül öncesine göre çok daha güçlüdür.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bugün Amerika İslam Toplumu gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek sivil inisiyatif açısından, hepsinden önemlisi ahlaki ve söylem üstünlüğü bakımından 11 Eylül öncesine göre çok daha güçlüdür."

Amerika Birleşik Devletleri, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:58 Kaynak: AA
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