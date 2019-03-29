Erdoğan: "Bugün Ankara'da İskitler'de Maalesef Bir Metruk Sayılabilecek Binada Çıkan Yangında, 5...
1 saat önce
Erdoğan: "Bugün Ankara'da İskitler'de maalesef bir metruk sayılabilecek binada çıkan yangında, 5 kardeşimiz yanarak öldü.
Erdoğan: "Bugün Ankara
'da İskitler'de maalesef bir metruk sayılabilecek binada çıkan yangında, 5 kardeşimiz yanarak öldü. Allah rahmet eylesin. 11 kardeşimiz ağır yaralı denilebilecek şekilde. Onlar da tedavide. Kardeşlerim işte maalesef metruk denilebilecek noktada çünkü orada bir değişim dönüşüm yapılıyor. Gelip orası boş bina diye oraya yerleşen bu vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Onun için bizim el ele vermemiz lazım. Onun için bizim verdiğimiz mesajları lütfen ne olur dikkate alın."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: AA
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