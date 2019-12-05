Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bugün bir kez daha sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin dostlarınızın sevgilerini...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bugün bir kez daha sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin dostlarınızın sevgilerini... - Son Dakika

Erdoğan: "Bugün bir kez daha sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin dostlarınızın sevgilerini...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Kuran-ı Kerim tilavetini dinlemesi Video gösterimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması LONDRA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

Kuran-ı Kerim tilavetini dinlemesi

Video gösterimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması LONDRA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Erdoğan: Bugün bir kez daha sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin dostlarınızın sevgilerini...

Recep Tayyip Erdoğan, Kuran-ı Kerim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:35 Kaynak: AA
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