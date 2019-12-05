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Erdoğan: "Bugün bir kez daha sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin dostlarınızın sevgilerini...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Kuran-ı Kerim tilavetini dinlemesi Video gösterimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması LONDRA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:35 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Kuran-ı Kerim tilavetini dinlemesi
Video gösterimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması LONDRA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
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