Erdoğan: "Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya...
1 saat önce
Erdoğan: "Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya katliam ya işgal ya da sömürgecilikle lekesi vardır.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:57 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya katliam ya işgal ya da sömürgecilikle lekesi vardır."
Küba'dan ABD'ye çok sert yaptırım cevabı: Teslim olmayacağız Gergin geçen toplantıda Erdoğan'ı yumuşatan sözler: Trump sizi seviyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abim" dediği Nuri Pakdil için Fatiha okuttu Son dakika: Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere: Eli kanlı katilleri silaha boğdular