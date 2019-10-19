Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya...

Erdoğan: "Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya...

1 saat önce

Erdoğan: "Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya katliam ya işgal ya da sömürgecilikle lekesi vardır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya katliam ya işgal ya da sömürgecilikle lekesi vardır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:57 Kaynak: AA
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