Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bugün Chp, Ülkemizin Gördüğü En Alçak İhanet Çetesi Fetö'nün Desteğiyle Seçim Kazanma...

Erdoğan: "Bugün Chp, Ülkemizin Gördüğü En Alçak İhanet Çetesi Fetö'nün Desteğiyle Seçim Kazanma...

28 dakika önce

Erdoğan: "Bugün CHP, ülkemizin gördüğü en alçak ihanet çetesi FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır.

Erdoğan:
Erdoğan: "Bugün CHP, ülkemizin gördüğü en alçak ihanet çetesi FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:42 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Biber Görünümlü Limon, Görenleri Hayrete Düşürdü Kılıçdaroğlu'nun Yüzünü Güldüren Anket! İYİ Parti-CHP Yüzde 40'ı Geçiyor

Liseli Kızı Kaçırıp Dehşeti Yaşatan Sapığın Savunması Pes Dedirtti Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 16:10:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bugün Chp, Ülkemizin Gördüğü En Alçak İhanet Çetesi Fetö'nün Desteğiyle Seçim Kazanma...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]