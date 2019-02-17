Erdoğan: "Bugün Chp, Ülkemizin Gördüğü En Alçak İhanet Çetesi Fetö'nün Desteğiyle Seçim Kazanma...
28 dakika önce
Erdoğan: "Bugün CHP, ülkemizin gördüğü en alçak ihanet çetesi FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır.
Erdoğan: "Bugün CHP
, ülkemizin gördüğü en alçak ihanet çetesi FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır."
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:42 Kaynak: AA
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