Erdoğan: "Bugün Dünya Genelinde 260 Milyona Yakın Göçmen, 68 Milyonun Üzerinde Yerlerinden Edilmiş...
1 saat önce
Erdoğan: "Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 68 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aşkın mülteci bulunuyor.
Erdoğan: "Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 68 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aşkın mülteci bulunuyor. Bu sayı, ekonomik nedenler yanında, açlık, kıtlık, iç savaşlar, terör saldırıları ve siyasi belirsizlikler gibi sebeplerle gün geçtikçe artıyor."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:34 Kaynak: AA
Altını Tahtından Eden Paladyum, Rekor Fiyata Ulaştı
Gareth Bale, Kendi Düğününde Güvenliği Sağlaması İçin Komando Kiraladı!
Yasmin Erbil, Babasının Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Vererek İlk Sözlerini Açıkladı!
Adaylığı Kabul Edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Cumhur İttifakı Adayını Suçladı