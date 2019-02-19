Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bugün Dünya Genelinde 260 Milyona Yakın Göçmen, 68 Milyonun Üzerinde Yerlerinden Edilmiş...

Erdoğan: "Bugün Dünya Genelinde 260 Milyona Yakın Göçmen, 68 Milyonun Üzerinde Yerlerinden Edilmiş...

1 saat önce

Erdoğan: "Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 68 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aşkın mülteci bulunuyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 68 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aşkın mülteci bulunuyor. Bu sayı, ekonomik nedenler yanında, açlık, kıtlık, iç savaşlar, terör saldırıları ve siyasi belirsizlikler gibi sebeplerle gün geçtikçe artıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:34 Kaynak: AA

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