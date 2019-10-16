Erdoğan: "Bugün dünyada böylesine kapsamlı bir terörle mücadele operasyonu yürütüp de Türkiye kadar...
1 saat önce
Erdoğan: "Bugün dünyada böylesine kapsamlı bir terörle mücadele operasyonu yürütüp de Türkiye kadar temiz iş çıkartan başka bir ülke yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:49 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bugün dünyada böylesine kapsamlı bir terörle mücadele operasyonu yürütüp de Türkiye kadar temiz iş çıkartan başka bir ülke yoktur."
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