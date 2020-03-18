Erdoğan: "Bugün itibarıyla dünyada Kovid-19 hastalığı teşhis edilen kişi sayısı 200 bine,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Bugün itibarıyla dünyada Kovid-19 hastalığı teşhis edilen kişi sayısı 200 bine,... - Son Dakika

Erdoğan: "Bugün itibarıyla dünyada Kovid-19 hastalığı teşhis edilen kişi sayısı 200 bine,...

7 saat önce

Erdoğan: "Bugün itibarıyla dünyada Kovid-19 hastalığı teşhis edilen kişi sayısı 200 bine, hastalıktan dolayı ölen kişi sayısı 8 bine yaklaşmıştır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bugün itibarıyla dünyada Kovid-19 hastalığı teşhis edilen kişi sayısı 200 bine, hastalıktan dolayı ölen kişi sayısı 8 bine yaklaşmıştır."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:30 Kaynak: AA

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