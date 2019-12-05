Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen,...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen,... - Son Dakika

Erdoğan: "Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen,...

6 saat önce

Erdoğan: "Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen, dış politikası bağımsız bir Türkiye var."

Erdoğan:

Erdoğan: "Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen, dış politikası bağımsız bir Türkiye var."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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