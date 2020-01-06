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Erdoğan: "Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırlarımız içinden ve dışından ülkemize yönelik...
6 saat önce
Erdoğan: "Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırlarımız içinden ve dışından ülkemize yönelik tehditlerin süreceği açıktır.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:56 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırlarımız içinden ve dışından ülkemize yönelik tehditlerin süreceği açıktır. Bizim de diğer alanlarla birlikte ve hatta öncelikli olarak istihbaratımızı bu gerçeğe uygun şekilde geliştirmemiz şarttır."
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