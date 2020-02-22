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Erdoğan: "Bugün Suriye, Libya, Akdeniz ve genel olarak bölgemizde vermekten kaçındığımız her...
7 saat önce
Erdoğan: "Bugün Suriye, Libya, Akdeniz ve genel olarak bölgemizde vermekten kaçındığımız her mücadele, yarın bize daha ağır bir faturayla geri döner."
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bugün Suriye, Libya, Akdeniz ve genel olarak bölgemizde vermekten kaçındığımız her mücadele, yarın bize daha ağır bir faturayla geri döner."
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