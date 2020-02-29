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Erdoğan: "Bugün Suriye'yi fiilen 3'e bölenlerin Türkiye'nin bütünlüğüne saygı göstereceğini...
6 saat önce
Erdoğan: "Bugün Suriye'yi fiilen 3'e bölenlerin Türkiye'nin bütünlüğüne saygı göstereceğini düşünmek gafletten öte bir durumdur.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bugün Suriye'yi fiilen 3'e bölenlerin Türkiye'nin bütünlüğüne saygı göstereceğini düşünmek gafletten öte bir durumdur."
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