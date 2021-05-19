Erdoğan: "Bugün tarihin üzerimize yüklediği sorumlulukları fedakarca yerine getirmezsek yaşadığımız toprakları bize zaten çok görenlerin yarın... - Son Dakika

Erdoğan: "Bugün tarihin üzerimize yüklediği sorumlulukları fedakarca yerine getirmezsek yaşadığımız toprakları bize zaten çok görenlerin yarın...
19.05.2021 15:42
Erdoğan: "Bugün tarihin üzerimize yüklediği sorumlulukları fedakarca yerine getirmezsek yaşadığımız toprakları bize zaten çok görenlerin yarın tepemize bineceğini biliyoruz.
Erdoğan: "Bugün tarihin üzerimize yüklediği sorumlulukları fedakarca yerine getirmezsek yaşadığımız toprakları bize zaten çok görenlerin yarın tepemize bineceğini biliyoruz."
Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
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