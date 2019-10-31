Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bugün Türkiye, sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir"
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bugün Türkiye, sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir'

Erdoğan: "Bugün Türkiye, sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir"

6 saat önce

Kurultayın yapıldığı salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayına katılarak konuşma yaptı.

Kurultayın yapıldığı salondan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayına katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan: Bugün Türkiye, sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerlileşmeye gizli bir engel var, yapılan tüm engellemeleri yakından takip edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci şehri açıklaması: Gerekirse biz kurarız, Adnan Polat'ın da hayır için kapısını çalarız Esed'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşür müsün?" sorusuna yanıt: Sonuç verecekse görüşürüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 04:04:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bugün Türkiye, sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]