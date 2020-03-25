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Erdoğan: "Bugün ülkemiz, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektördeki 165 bin doktoru, 205...
6 saat önce
Erdoğan: "Bugün ülkemiz, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektördeki 165 bin doktoru, 205 bini hemşire olmak üzere, 490 bin diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir.
Erdoğan: "Bugün ülkemiz, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektördeki 165 bin doktoru, 205 bini hemşire olmak üzere, 490 bin diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:14 Kaynak: AA
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