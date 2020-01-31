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Erdoğan: "Bugüne kadar depremlerin ardından yapılan, depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda...
6 saat önce
Erdoğan: "Bugüne kadar depremlerin ardından yapılan, depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak, toplanan verginin yaklaşık 5 katı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:52 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bugüne kadar depremlerin ardından yapılan, depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak, toplanan verginin yaklaşık 5 katı."
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