Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü - Son Dakika

Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliğinin, ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:05 Kaynak: DHA
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