Erdoğan, bundan sonra tüm projelerde yatay mimari uygulayacaklarını belirterek, "Dikey mimari hele hele deprem bölgesinde bizim için intihardır" dedi. - Son Dakika

Erdoğan, bundan sonra tüm projelerde yatay mimari uygulayacaklarını belirterek, "Dikey mimari hele hele deprem bölgesinde bizim için intihardır" dedi.
25.01.2021 16:41
Erdoğan, bundan sonra tüm projelerde yatay mimari uygulayacaklarını belirterek, "Dikey mimari hele hele deprem bölgesinde bizim için intihardır" dedi.
Erdoğan, bundan sonra tüm projelerde yatay mimari uygulayacaklarını belirterek, "Dikey mimari hele hele deprem bölgesinde bizim için intihardır" dedi.
Deprem, Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
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