Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bundan sonra ülkemize yönelik hamle niyeti taşıyanlar 1 değil, 10 değil, en az 100 kez...
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Erdoğan: "Bundan sonra ülkemize yönelik hamle niyeti taşıyanlar 1 değil, 10 değil, en az 100 kez...

5 saat önce

Erdoğan: "Bundan sonra ülkemize yönelik hamle niyeti taşıyanlar 1 değil, 10 değil, en az 100 kez düşünmek ve ondan sonra adım atmak zorunda kalacaktır"

Erdoğan:

Erdoğan: "Bundan sonra ülkemize yönelik hamle niyeti taşıyanlar 1 değil, 10 değil, en az 100 kez düşünmek ve ondan sonra adım atmak zorunda kalacaktır"

Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:42 Kaynak: AA
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