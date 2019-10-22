Erdoğan: "Bundan sonraki süreçte ana gayemiz, istikrar ortamını güçlendirmek ve kalıcı hale...
1 saat önce
Erdoğan: "Bundan sonraki süreçte ana gayemiz, istikrar ortamını güçlendirmek ve kalıcı hale getirmektir.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bundan sonraki süreçte ana gayemiz, istikrar ortamını güçlendirmek ve kalıcı hale getirmektir."
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