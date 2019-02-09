Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bundan Sonraki Süreçte İktidarımızın Kentsel Dönüşüm, Değişim Diye Ortaya Koyduğu Teze,...

Erdoğan: "Bundan Sonraki Süreçte İktidarımızın Kentsel Dönüşüm, Değişim Diye Ortaya Koyduğu Teze,...

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastaneye gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze, milletçe de sahip çıkmamız lazım."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastaneye gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze, milletçe de sahip çıkmamız lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:13 Kaynak: AA

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