Erdoğan: "Bunlar Bölücü Örgütün Önde Gelenleri Değil mi Bunlara 31 Mart'ta Sandıkta Milletim...

Erdoğan: "Bunlar bölücü örgütün önde gelenleri değil mi? Bunlara 31 Mart'ta sandıkta milletim gereken dersi vermezse bunlar daha da şımaracak, azacak"

Erdoğan: "Bunlar bölücü örgütün önde gelenleri değil mi? Bunlara 31 Mart'ta sandıkta milletim gereken dersi vermezse bunlar daha da şımaracak, azacak"

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