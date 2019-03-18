Erdoğan: "Bunlar Bölücü Örgütün Önde Gelenleri Değil mi Bunlara 31 Mart'ta Sandıkta Milletim...
1 saat önce
Erdoğan: "Bunlar bölücü örgütün önde gelenleri değil mi? Bunlara 31 Mart'ta sandıkta milletim gereken dersi vermezse bunlar daha da şımaracak, azacak"
Erdoğan: "Bunlar bölücü örgütün önde gelenleri değil mi? Bunlara 31 Mart'ta sandıkta milletim gereken dersi vermezse bunlar daha da şımaracak, azacak"
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:19 Kaynak: AA
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