Erdoğan: "Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir"
51 dakika önce
Erdoğan: "Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir"
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:05 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bunlar, Mısır
'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir"
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