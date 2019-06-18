Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir"
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Erdoğan: "Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir"

51 dakika önce

Erdoğan: "Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir"

Erdoğan:
Erdoğan: "Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir"
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:05 Kaynak: AA
Muhammed Mursi, Mısır, Güncel
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