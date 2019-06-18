Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir"
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Erdoğan: "Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir"

1 saat önce

- Genel görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camisi'nde Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve hayatını kaybeden Muhammed Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına katıldı.

- Genel görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camisi'nde Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve hayatını kaybeden Muhammed Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına katıldı.
Erdoğan: Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:57 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Mursi, Cumhurbaşkanı, Mısır, Güncel
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