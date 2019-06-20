Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bunlarda (CHP) yalan tepeden tırnağa hepsinde ganimet. Genel Başkanları nasıl yalan...
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Erdoğan: "Bunlarda (CHP) yalan tepeden tırnağa hepsinde ganimet. Genel Başkanları nasıl yalan...

23 dakika önce

Erdoğan: "Bunlarda (CHP) yalan tepeden tırnağa hepsinde ganimet. Genel Başkanları nasıl yalan söylüyorsa aynen adayları da öyle yalancı ve bunlar aynı zamanda da yalanın ötesinde her türlü oyunu da oynuyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Bunlarda (CHP) yalan tepeden tırnağa hepsinde ganimet. Genel Başkanları nasıl yalan söylüyorsa aynen adayları da öyle yalancı ve bunlar aynı zamanda da yalanın ötesinde her türlü oyunu da oynuyor."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:10 Kaynak: AA
Güncel
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