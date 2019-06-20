Erdoğan: "Bunlarda (CHP) yalan tepeden tırnağa hepsinde ganimet. Genel Başkanları nasıl yalan...
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Erdoğan: "Bunlarda (CHP) yalan tepeden tırnağa hepsinde ganimet. Genel Başkanları nasıl yalan söylüyorsa aynen adayları da öyle yalancı ve bunlar aynı zamanda da yalanın ötesinde her türlü oyunu da oynuyor.
Erdoğan: "Bunlarda (CHP) yalan tepeden tırnağa hepsinde ganimet. Genel Başkanları nasıl yalan söylüyorsa aynen adayları da öyle yalancı ve bunlar aynı zamanda da yalanın ötesinde her türlü oyunu da oynuyor."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:10 Kaynak: AA
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