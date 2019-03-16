Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Bunların Derdi Doğrudan Doğruya Türkiye'dir, Türk Milletidir

Erdoğan: Bunların Derdi Doğrudan Doğruya Türkiye'dir, Türk Milletidir

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ mitinginde konuştu.

Erdoğan: Bunların Derdi Doğrudan Doğruya Türkiye'dir, Türk Milletidir, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ mitinginde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Tekirdağ, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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