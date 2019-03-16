Erdoğan: Bunların Derdi Doğrudan Doğruya Türkiye'dir, Türk Milletidir
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ mitinginde konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ mitinginde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:36 Kaynak: AA
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