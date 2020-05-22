Erdoğan: "Bunların hayallerinde, cami minarelerinden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır" - Son Dakika
Erdoğan: "Bunların hayallerinde, cami minarelerinden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "Geçmişi buhran örnekleriyle dolu partinin bugün yüzü hiç kızarmadan hükümetimizi eleştirmeye kalkmasını acı bir gülümsemeyle karşıladık.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "Geçmişi buhran örnekleriyle dolu partinin bugün yüzü hiç kızarmadan hükümetimizi eleştirmeye kalkmasını acı bir gülümsemeyle karşıladık."
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22.05.2020 23:29:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "Bunların hayallerinde, cami minarelerinden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır" - Son Dakika