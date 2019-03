Erdoğan: Bunun Hesabını Yeni Zelanda Sormazsa Biz Sormasını Biliriz (4)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ADAPAZARI'NDA KONUŞTUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın ardından Adapazarı'nda Demokrasi Meydanı'nda halka seslendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ADAPAZARI'NDA KONUŞTU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın ardından Adapazarı'nda Demokrasi Meydanı'nda halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "31 Mart'ta elbette belediyelerimiz vasıtasıyla şehirlerimizdeki insanlarımıza en güzel hizmetleri sunabileceğimiz bir neticeye ulaşmak istiyoruz. 31 Mart'ın bir beka seçimi olduğunu söylüyoruz. Türk milleti ile hesabı olan herkes 31 Martı bekliyor. Milletimiz ile bir olarak önümüzdeki seçimleri geride bıraktık. Baktılar sandıkta olmuyor, 15 Temmuz'da darbe ile ülkeyi ele geçirmeye çalıştılar, başarılı olamadılar. Milletimiz canı pahasına istiklali ve istikbaline sahip çıktı. Hep hüsrana uğradılar, şimdi de gözlerini 31 Mart'a dikmiş durumdalar. İnanıyorum ki bir kez daha başaramayacaklar, milletimiz meydanı bırakmayacak. İradelerini terör örgütünün elindeki partiye teslim edecek kadar işi ileriye götürdüler. Terör örgütünün elindeki partinin eş başkanı bu gerçeği bas bas bağırarak ilan ediyor" dedi.



'HEVESLERİNİ BİR KEZ DAHA KURSAKLARINDA BIRAKALIM'



Türkiye'yi tökezletmek isteyenlerin heveslerinin bir kez daha kursaklarında bırakılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgemiz, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara var. Bu beyefendi Kürt de değil, ne idüğü belirsiz. Sen 'Kürdistan'ı çok mu seviyorsun; Irak'ın kuzeyinde 'Kürdistan' var, defol oraya git. Biz 780 bin kilometrekarede 82 milyon nüfusumuzla Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Gürcü'sü, Abaza'sı, Arnavut'uyla hep birlikte biriz, beraberiz, kardeşiz. Çünkü yaratılanı biz Yaradan'dan ötürü sevdik. Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. CHP'nin, adı iyi, kendi karışık partinin inkarı devam ettikçe eş başkanın sesi daha çok yükseliyor. Şunu bileceğiz; Senin bir defa bu ülkedeki tüm etnik unsurlara, hepsine saygın olacak. Türkiye benim Kürt kardeşlerimden ibaret değil ki. Belli bölgelerde Kürt kardeşlerimizin oylarıyla birinci partiyiz. Bunlar tamamen etnik yapı oluşturmak istiyorlar bu ülkede, bu anlayışınıza da fırsat vermeyeceğiz. 'Kürdistan'ı çok seviyorsan Kuzey Irak'ta var, buyur oraya git, senin gibi olanlar varsa onlar da oraya gitsin. Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz."



"CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum, İYİ Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum, Saadet ile birlikte olanlara sesleniyorum, Kürt kardeşlerime sesleniyorum, kırgınlığını sandığa yansıtmak isteyen kardeşlerime sesleniyorum; Gelin bu karanlık oyunu birlikte bir kez daha bozalım" diye sözlerini sürdüren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Türkiye'yi tökezletmek isteyenlerin heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakalım. Önemli dönemeçten birlikte sağ salim çıkaralım ülkemizi. Siyasette yeni ufukların açılmasına ihtiyaç varsa bunu birlikte doğru zamanda yapalım. Bugün Türkiye'nin beraber, bir olma günüdür. İstikrarımızı tehlikeye atamayız. Her alanda dışarıdan ülkemize yönelik saldırılar her gün daha da artarken devletimizi zafiyete uğratamayız. Yeni Zelanda'daki hadiseyi gördünüz. Elin oğlu geçmişte yaşanılanların hiçbirini unutmamış, unutmadığı gibi 2019 yılında getirip onu da silahına kazımış. Cami basıp 50 Müslüman kardeşimizi alçakça katletmiş. Bu alçak katilin amacı aynı değil mi, amaç; Türkiye'yi yapabilirlerse tümüyle yıkmak, zayıflatmaktır. Ölü veya diri kazıyıp vatanımızdan atmaktır. Özgürce nefes alabileceğimiz hiçbir yer bırakmamaktır amaç. Bu oyunu görmeyenlere sözümüz yok. Bazılarının gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz, bazıları hepsini görür ve duyar ama başka türlü konuşurum. Bizim milletimizin kalbiyle dili aynı istikamettedir. Biz milletimiz ile gönül diliyle anlaştık, bugün de aynısını yapıyoruz."



'İSPATLA, HER ŞEYİ BIRAKMAYA VARIM'



Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Ana Bakım Fabrikası'nın sadece işletmesinin özel sektörde olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bay Kemal var ya, bu çok garip bir insan. Arifiye'de Ana Bakım Fabrikası; Fırtına obüsü, Poyraz mühimmat aracı, TSK için çeşitli araçlar üreten önemli bir tesistir. Savunma sanayinin birikiminde daha etkin kullanmamız şart haline gelmiştir. Bu çalışmaları sadece kamu imkanlarıyla yapmaya çalıştığımızda buraya 50 milyon dolar en az yatırım gerekiyor. Biz burada çok daha farklı bir adım attık, bizim yüksek teknolojiye hemen ihtiyacımız var. Arifiye'deki Ana Bakım Fabrikanın işletmesini modernizasyonu gerçekleştirmek ve üretimi hızlandırmak adına, BMC'nin yüzde 50- 50 Katar'la ortaklığımız var, aynı ortaklığı buraya taşıdık. 25 yıllığına burayı BMC'ye devrettik. Bay Kemal 'sattılar' diyor, satılan birisi var; sensin. Niye yalan söylüyorsun? Burada kesinlikle mülkiyet devri söz konusu değildir. Varsa böyle bir şey ispatla, ben her şeyi bırakmaya varım, sen siyasetten çekilmeye var mısın? Çünkü dürüst değil, yalancısın. Bu fabrikanın arazisi taşınmazları, ekipmanları devlete ait olarak kalacak, sadece işletmesi özel sektörde olacak 25 yıllığına. Burada çalışan işçilerimiz hiçbir hak kaybı yaşamadan üretimine devam edecek. Üretim artışı sonucunda ister istemez ilave istihdama ihtiyaç duyulacak. Savunma sanayimiz daha da güçlenecek. Yüzde 20'si yerliyken yüzde 70'i yerli şu anda. Bunlar yapmak için değil, yıkmak için var. Önümüzdeki dönemlerde Sakarya'yı daha büyük yatırımlarla tanıştırmaya devam edeceğiz."



Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya),





Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Damien Comolli, Alfredo Morelos'u Takıma Katmak İçin Harekete Geçti

Kılıçdaroğlu, Mitingde Bozkurt Yapan Vatandaşlara Seslendi: İşte O Milliyetçidir, Ülkücüdür

Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı

Genç Boksörün Feci Sonu! Çırpına Çırpına Can Verdi