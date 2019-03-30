Erdoğan: "Bunun İçin Seçimden Sonra Dedik Biz Bunu Oturup Çalışalım ve Ondan Sonra da Yasal...
1 saat önce
Erdoğan: "Bunun için seçimden sonra dedik biz bunu oturup çalışalım ve ondan sonra da yasal anlamdaki adımları bir defa atalım ve bu adımları atmak suretiyle de burayı artık Ayasofya Müzesi değil Ayasofya Camii olarak bir defa devreye sokalım.
Erdoğan: "Bunun için seçimden sonra dedik biz bunu oturup çalışalım ve ondan sonra da yasal anlamdaki adımları bir defa atalım ve bu adımları atmak suretiyle de burayı artık Ayasofya Müzesi
değil Ayasofya Camii
olarak bir defa devreye sokalım. İbadete açılma safhasıyla ilgili olarak da yol haritamızı, planlamamızı ona göre daha sonra yapalım dedik ve inşallah bu süreci de bu şekilde yürüteceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:35 Kaynak: AA
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