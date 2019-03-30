Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bunun İçin Seçimden Sonra Dedik Biz Bunu Oturup Çalışalım ve Ondan Sonra da Yasal...

Erdoğan: "Bunun İçin Seçimden Sonra Dedik Biz Bunu Oturup Çalışalım ve Ondan Sonra da Yasal...

1 saat önce

Erdoğan: "Bunun için seçimden sonra dedik biz bunu oturup çalışalım ve ondan sonra da yasal anlamdaki adımları bir defa atalım ve bu adımları atmak suretiyle de burayı artık Ayasofya Müzesi değil Ayasofya Camii olarak bir defa devreye sokalım.

Erdoğan:
Erdoğan: "Bunun için seçimden sonra dedik biz bunu oturup çalışalım ve ondan sonra da yasal anlamdaki adımları bir defa atalım ve bu adımları atmak suretiyle de burayı artık Ayasofya Müzesi değil Ayasofya Camii olarak bir defa devreye sokalım. İbadete açılma safhasıyla ilgili olarak da yol haritamızı, planlamamızı ona göre daha sonra yapalım dedik ve inşallah bu süreci de bu şekilde yürüteceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:35 Kaynak: AA

Ayasofya Camii, Ayasofya Müzesi, Güncel
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