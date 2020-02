Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Stadı Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Tesisleri'nin, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vereceğini belirterek, "Gençler günün her saatinde burada spor yapabilecek, kitap okuyabilecek, zamanını geçirebilecektir. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerimizde de başlatıyoruz." dedi.

Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonları Açılış Töreni'nde konuştu.

Bir süredir yenileme çalışmaları devam eden ve Türk sporunun sembol tesislerinden olan Burhan Felek'in atletizm stadı ve çalışma salonlarının hizmete açıldığını dile getiren Erdoğan, spor dünyasına hizmetlerde bulunan güzide tesise adı verilen merhum Burhan Felek'i rahmetle andı.

Tesisin kente ve Türk sporuna hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, İstanbul'un en köklü spor tesislerinden Burhan Felek'in hizmete girdiği günden bu yana 500'e yakın ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını, burada nice sporcuların yetiştiğini anlattı.

Futbol oynadığı dönemlerde bu tesiste maçlara çıktığını dile getiren Erdoğan, tesisin her bakımdan günün ihtiyaçlarına göre inşa edilerek sporcuların hizmetine sunulmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan yatırımlarla 2002'de ülke çapında 12 olan atletizm pistinin bugün itibarıyla 56'ya çıktığını vurgulayarak, Burhan Felek Atletizm Stadı'nın ve çalışma salonlarının yeni haliyle uluslararası müsabakalar için gereken her türlü yeni imkana da kavuştuğunu anlattı.

Tesiste Uluslararası Atletizm Federasyonu standartlarında doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pisti bulunduğunu belirten Erdoğan, tesisin 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pistine, bin 800 metrekare kapalı alana sahip atletizm salonuna ve 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribüne sahip olduğunu söyledi.

Erdoğan, ayrıca tesis bünyesinde halter ve kondisyon salonları, engelli atletizm sporcuları salonu, rehabilitasyon merkezi, karate, tekvando, judo, temel jimnastik, pilates ve masa tenisi salonları bulunduğunu aktardı.

"Milletimiz bu tesislerden azami düzeyde istifade etsin istiyoruz"

Sporcuların dinlenebileceği kitap ve kahve mekanıyla geleneksel çocuk oyunları ve zeka oyun alanlarının da tesiste yer aldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Buradan tüm gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi de vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecektir. Gençler günün her saatinde burada spor yapabilecek, kitap okuyabilecek, zamanını geçirebilecektir. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerimizde de başlatıyoruz. Böylece gündüz çalışan vatandaşlarımız ve okula giden öğrencilerimiz uygun oldukları saatlerde buradaki spor salonlarını, yüzme havuzlarını ve diğer imkanları kullanabileceklerdir. Biz bu tesisleri günün büyük bölümünde boş dursunlar, çürüyüp gitsinler diye yapmıyoruz. Milletimiz bu tesislerden azami düzeyde istifade etsin istiyoruz. Spor tesislerimizin en verimli şekilde kullanımını sağlamak için gereken her adımı atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Her alanda olduğu gibi sporda da hamdolsun son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Ülkemizin istinasız her şehrini stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, kortlarla, kayak merkezleriyle, mahalle tipi spor alanlarıyla donattık. Bugüne kadar spor tesislerimiz için yaptığımız toplam yatırım rakamı 9,5 katrilyon liradır eski rakamla."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de dört mevsimi de doya doya yaşandığını dile getirerek, bu durumun farklı spor branşlarında kolayca faaliyet yapabilme imkanını tanıdığını söyledi.

Tesis yatırımlarıyla ülkeyi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getirdiklerini belirten Erdoğan, huzur ve güven ortamının sağladığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tabiat ve kış sporlarının cazibe merkezine dönüştüğünü, Hakkari'nin dağlarında artık kadın ve erkeğiyle tüm vatandaşların ve sporcuların kayak yapabildiğini anlattı.

Erdoğan, sporun dünyada gittikçe büyüyen dev bir endüstriye, büyük ekonomik pazara dönüştüğünün farkında olduklarını, adımların da buna göre atıldığını ifade etti.

Tesislerin kalitesinin spor turizminin artmasını ve ciddi bir ekonomik kaynak haline dönüşmesini sağladığını, tesisleşme hamlesiyle Türkiye'nin her türlü uluslararası spor organizasyonunda öne çıkan ve takdirle takip edilen bir ülke haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, yatırımlar ve inşa edilen tesisler sayesinde lisanslı ve faal sporcu sayısında da adeta bir patlama yaşandığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de 9,5 milyon lisanslı sporcu, 4,6 milyon faal sporcu, 272 bine yakın antrenör bulunduğunu belirterek, sadece okulların düzenlediği spor faaliyetlerine katılan gençlerin sayısının da yaklaşık 2,5 milyona ulaştığını dile getirdi.

Bu yıl uluslararası müsabakalarda kazanılan madalya sayısındaki büyük artışın yüzleri ağarttığını aktaran Erdoğan, bu başarıların tesadüfi olmadığını, çok büyük bir emeğin neticesi ve daha güzel günlerin habercisi olduğunu söyledi.

"Sporcular yüzde yüz bursla eğitim hakkına kavuşuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl olimpiyatlarda sporcuların atacağı adımlarda büyük bir beklentileri olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza inanıyor ve güveniyoruz. Gerek bireysel gerek kolektif sporlarda inanıyorum ki başarıları yakalayacağız. Bununla yetinmiyor kendilerine her türlü imkanı da sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sporcu yetiştirmede yaşadığımız sıkıntıları ortadan kaldıracak devrim niteliğinde bir adım attı. Artık yetenekli gençlerimiz okul mu, spor mu ikileminde kalmayacak. Uluslararası organizasyonlara ülkemizi temsil etmiş sporcular anlaşma sağlanan 28 vakıf üniversitesinde yüzde yüz bursla eğitim ve öğretim görme hakkına kavuşuyor. Böylece gençlerimizin müsabakalara hazırlanmak için ayırdıkları vakit sebebiyle diğer arkadaşlarına göre dezavantajlı konuma düşmelerinin önüne geçiliyor."

(Sürecek)