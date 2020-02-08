Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Stadı Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, 'Spor herkes içindir' ilkesine gönülden inanıyoruz. Bu anlayışla sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz. Ülkemizin tüm şehirlerini, ilçelerini, mahallerini tesislerle donatarak, sporu insanlarımızın ayağına götürüyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonları Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırmak için uygulamaya geçirdikleri bir başka çalışmanın da Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi olduğunu belirtti.

Bu projeyle potansiyeli olan çocukları daha körpe bir fidanken keşfedip spora kazandırdıklarını dile getiren Erdoğan, ilkokul 3. sınıftaki öğrencilere uygulanan sportif taramalar sonucunda çocukların uygun oldukları branşlara yönlendirildiğini söyledi.

Erdoğan, geçilen dönemde 802 bin gencin bu taramadan geçtiğini vurgulayarak, bu çalışmayla önlerindeki dönemde Türkiye'nin uluslararası alanda başarılı sporcu sayısında adeta patlama yaşanacağına inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz, 'Spor herkes içindir' ilkesine gönülden inanıyoruz. Bu anlayışla sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz. Ülkemizin tüm şehirlerini, ilçelerini, mahallerini tesislerle donatarak, sporu insanlarımızın ayağına götürüyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyorum. Avrupa'nın en genç, en dinamik nüfusuna sahibiz. Avrupa'nın en genç ve modern spor tesisleri de bizde. Bunların üzerine yenilerini ekliyor, proje üstüne proje geliştiriyoruz. Şimdi yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir köşesinde uygun olan her yere, tam 10 bin pota yerleştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız diledikleri her zaman basketbol oynama imkanına kavuşacak. Bu vesileyle basketbolseverlere bir de müjde vermek istiyorum. Üst üste 3 defa EuroLeague'in en değerli oyuncusu seçilen basketbol sporunun önemli isimlerinden Shane Larkin, artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek. Vatandaşlığımıza aldık, imzasını üç gün önce attım. Böylece milli takımımızdaki bu tür güçlenme, meydana gelen sinerji inanıyorum ki kendi bünyemizde de çok daha farklı bir adımın atılmasına vesile olacaktır. Artık 12 Dev Adamımız inşallah sahaya çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır, Shane Larkin'in katılımıyla. Ülkemiz vatandaşlığı hayırlı olsun diyor, kendisine başarılar diliyorum."

"Biz daima gençlere güvendik ve bugün de güveniyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir başka önemli karar daha alarak yüzme havuzlarını günün 24 saati açık hale getirdiklerini aktararak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında yıl sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceklerini, bunun Gençlik ve Spor Bakanlığının en önemli adımı ve kararı olduğunu ifade etti.

Mahalle tipi sahalar ile bütün imkanları çocukların ayağına götürdüklerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar ülke genelinde 2 bin 425 mahalle ve okul sahası inşa ettik. Bunlara ilave olarak, 1018 mahalle tipi sahamızın yapımı da sürüyor. İstanbulumuzun da her ilçesini yüzme havuzları, kortlar, atletizm pistleri, basketbol, futbol ve voleybol sahalarıyla donatmaya devam edeceğiz. Tabii bu vesileyle Voleybol Milli Takımımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Zira Dünya Şampiyonasına katılma vizesini de aldılar. Bu sahalarda ter döken evlatlarımızın arasından geleceğin şampiyonları çıkacak. Diğer yandan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizi geliştiriyoruz. Hala 22 ilimizde faaliyetlerine devam eden Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde 696'sı gündüzlü, 439'u yatılı olmak üzere, toplam 1135 sporcumuz bulunuyor. Buralarda yetişen sporcularımız dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil ediyor. Biz daima gençlere güvendik ve bugün de güveniyoruz. Bunu da lafta bırakmadık. Yaptığımız icraatlarla açıkça gösterdik. Gençlerimizin potansiyelini en üst seviyede kullanabilmesi için her alanda kendilerine destek oluyoruz. Gençlik merkezlerimizi bu amaçla kurduk ve yaygınlaştırıyoruz. Hala 81 ilimizde 327 gençlik merkezimiz faaliyet gösteriyor. Buralarda gençlerimizle birlikte geleceğimiz için haller kuruyor, birlikte düşünüyor, çalışıyor ve birlikte üretiyoruz. Mutlu ve güçlü bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla sosyal, kültürel, sportif ve gönüllü faaliyetler gerçekleştiriyoruz."

Erdoğan, katılımcılık ilkesine verdikleri önemin gereği olarak bu merkezlerde gençleri karar alma süreçlerine dahil ettiklerini vurgulayarak, eğitim-öğretimden istihdama, girişimcilikten yabancı dile, kodlamadan müziğe ve sanata kadar her alanda gençlerin beklentilerine cevap verecek faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi.

Bu merkezlerin ülkenin her köşesinde ulaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla geçilen yıldan itibaren okullarda, üniversitelerde ve yurtlarda Genç Ofis kurmaya başladıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençlik merkezi faaliyetlerine katılmak isteyen ama ulaşım sıkıntısı çeken öğrencilerimiz kendi okullarındaki Genç Ofisler aracılığıyla istedikleri faaliyetlerden istifade edebiliyorlar. Şu ana kadar 60 Genç Ofisimiz hizmete açıldı. İnşallah yakında bunları tüm üniversitelerimize yaygınlaştıracağız. Gençlerimize bir başka önemli hizmetimiz de gençlik kamplarıdır. Her yıl onbinlerce gencimizi ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçlarını karşılayarak, kamp tesislerimizde ağırlıyoruz. Kamplarımızı, deniz, doğa, girişimcilik, bilim, edebiyat, iletişim, ekolojik tarım ve hayvancılık gibi özel temalarla düzenliyoruz. Hala faaliyette olan 39 kamp tesisimizde geçtiğimiz yıl ağırladığımız gençlerimizin sayısı, 124 bini geçti. Bu kapasitenin artırılması için çalışmalarımız devam ediyor."

(Sürecek)