Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
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Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a tebrik telgrafı gönderdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Alinur Aktaş, Bursa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:42 Kaynak: AA
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