Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a tebrik telgrafı gönderdi.