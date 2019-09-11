Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a tebrik telgrafı gönderdi.
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