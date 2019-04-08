Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bütün Bakanlarımıza Öncelikli Verdiğim Talimat Rusya'ya, Ticari İlişkilerde Mümkün Olan...

Erdoğan: "Bütün Bakanlarımıza Öncelikli Verdiğim Talimat Rusya'ya, Ticari İlişkilerde Mümkün Olan...

55 dakika önce

Erdoğan: "Bütün bakanlarımıza öncelikli verdiğim talimat Rusya'ya, ticari ilişkilerde mümkün olan her türlü kolaylığın gösterilmesi yönündedir.

Erdoğan:
Erdoğan: "Bütün bakanlarımıza öncelikli verdiğim talimat Rusya'ya, ticari ilişkilerde mümkün olan her türlü kolaylığın gösterilmesi yönündedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:04 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Erdoğan Bütün , Güncel
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