Erdoğan: "Bütün Bakanlarımıza Öncelikli Verdiğim Talimat Rusya'ya, Ticari İlişkilerde Mümkün Olan...
55 dakika önce
Erdoğan: "Bütün bakanlarımıza öncelikli verdiğim talimat Rusya'ya, ticari ilişkilerde mümkün olan her türlü kolaylığın gösterilmesi yönündedir.
Erdoğan: "Bütün bakanlarımıza öncelikli verdiğim talimat Rusya
'ya, ticari ilişkilerde mümkün olan her türlü kolaylığın gösterilmesi yönündedir."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:04 Kaynak: AA
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